Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

الخميس 02/يناير/2020 - 08:01 ص
Advertisements
خضروات - أرشيفية
خضروات - أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية يعتبر من ضمن القطاعات المختلفة للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة أنشأت بغرض إنشاء 100 ألف فدان زراعات محمية.

وأضاف "عبدالحي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء أن مصر قطعت شوط كبير في ذلك؛ وفي سبيلنا إلى استكمال 110% من المخطط في السنة الحالية والقادمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إلى أن قطاع محمد نجيب يشمل 10 آلاف فدان من بينهم 6 آلاف فدان بيوت زراعية، وألف فدان مناطق خدمية، و3 آلاف فدان مدخلات زراعات مكشوفة و2500 فدان أشجار زيتون و500 فدان زراعات مختلفة؛ لتعظيم القيمة المضافة من المشروع.

ولفت إلى أنه يوجد محطة فزر وتعبئة وقطاع لإنتاج البذور، كاشفا أن خلال عامين سنوفر 60% من احتياجات السوق المحلي من البذور والخضروات خاصة أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من بذور وخضروات.

ونوه رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية إلى أن الشركة بها قطاع لإنتاج تقاوي ومصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات العضوية، كما يوجد 100 فدان خزنات مياه للاستزراع السمكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو اللواء محمد عبدالحي الزراعة أخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

منذ ساعة

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

توفر فرص عمل للشباب.. التفاصيل الكاملة حول الصوب الزراعية في مصر

"الوطنية للزراعات المحمية": أقل مساحة للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب 3 فدان

غدا.. الرئيس يفتتح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان

رئيس "الوطنية للزراعات المحمية" يهدي "السيسي" نسخة من المصحف الشريف

الوطنية للزراعات المحمية: مشروع بني سويف والمنيا يوفر 250 ألف فرصة عمل يوم

"السيسي" عن "الصوب الزراعية": "مش عايز تدخل بشري"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

08:01 ص

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status