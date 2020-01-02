جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات





قال اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية يعتبر من ضمن القطاعات المختلفة للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة أنشأت بغرض إنشاء 100 ألف فدان زراعات محمية.وأضاف "عبدالحي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء أن مصر قطعت شوط كبير في ذلك؛ وفي سبيلنا إلى استكمال 110% من المخطط في السنة الحالية والقادمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأشار رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إلى أن قطاع محمد نجيب يشمل 10 آلاف فدان من بينهم 6 آلاف فدان بيوت زراعية، وألف فدان مناطق خدمية، و3 آلاف فدان مدخلات زراعات مكشوفة و2500 فدان أشجار زيتون و500 فدان زراعات مختلفة؛ لتعظيم القيمة المضافة من المشروع.ولفت إلى أنه يوجد محطة فزر وتعبئة وقطاع لإنتاج البذور، كاشفا أن خلال عامين سنوفر 60% من احتياجات السوق المحلي من البذور والخضروات خاصة أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من بذور وخضروات.ونوه رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية إلى أن الشركة بها قطاع لإنتاج تقاوي ومصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات العضوية، كما يوجد 100 فدان خزنات مياه للاستزراع السمكي.