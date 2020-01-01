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شاهد.. طالبة تشتبك مع أساتذتها في جامعة الأسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:57 م
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اشتباك طالبة مع أساتذتها
اشتباك طالبة مع أساتذتها
كساب أحمد
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نشر الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، فيديو لطالبة بكلية الآداب جامعة الأسكندرية تشتبك مع أساتذتها.

وطالب "أبو بكر"، بتدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذه الواقعة، لأنها لا تتعلق بجودة التعليم الجامعي، ولكن تتعلق بمشاجرة بين أساتذة جامعيين والطلاب.

من جانبها قالت الطالبة ميرال رأفت، طالبة بكلية الآدب بجامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرتها بالجامعة لا تتعدى الـ5 دقائق، في حين أن المشاجرة والاعتداءات استمرت لفترة طويلة.

وتابعت، أنها طلبت من المراقبين أثناء أدائها الامتحان بالجامعة الحديث بصوت منخفض حتى لا يؤثر ذلك على تركيزها، فقام أحد المراقبين بـ"التشويح بيده" -على حد تعبيرها- وقال لها: "خليكي في حالك".

ولفتت إلى أن أستاذة بالكلية تدعى الدكتورة سالي، أثناء إشرافها على اللجان، دون أن تعرف سبب الأزمة، قامت بأخذ أوراق الامتحانات، متوجهة إلى مكتب رئيسة القسم الدكتورة سميرة عثمان، وعندما علمت الدكتورة بتصويرها ما حدث بالموبيل، قامت بضربها بالاشتراك مع الدكتورة سالي.
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