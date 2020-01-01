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حصاد بلدية المحلة عقب ختام مبارياته في الدور الأول للقسم الثاني

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
حسام نور
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة مباريات الدور الأول من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري، بالتواجد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة من إحدي عشر مباراة.

وفي التقرير التالي يستعرض الفجر الرياضى أبرز أرقام فريق بلدية المحلة خلال الدور الأول ..

حقق بلدية المحلة، الفوز في ٤ مباريات وتعادل في مثلهم وهزم في ثلاث مباريات.

فاز البلدية، في مباراتين خارج ملعبة، على كل من، بيلا بهدف نظيف أحرزه محمد عبد الله حكا في الأسبوع الخامس، ومالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدفين احرزهما عمرو مصطفى هدف وأحمد معروف هدفين في الأسبوع السابع.

وحقق داخل الملعب فوزين على كل من الأولمبي بهدف أحرزه محمد عبدالله حكا في الأسبوع السادس. وعلى دكرنس بهدف نظيف أحرزه أحمد رفعت ريفو في الأسبوع العاشر.

وتعادل الفريق في أربع مباريات بواقع ثلاث مباريات على ملعب البلدية ومباراة خارج ملعب البلدية حيث تعادل عي ملعب البلدية مع كل من : دمنهور بهدف لكل فريق في الأسبوع الأول، ومع الحمام بهدفين لكل فريق في الأسبوع الثامن، ومع فاركو تعادل سلبي في الأسبوع الحادي عشر، وخارج الملعب تعادل مع المنصورة بهدف لكل فريق في الأسبوع الرابع.

وخسر الفريق في ثلاث مواجهات أمام كل من :

أبوقير للأسمدة على ملعب البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الثالث بالمحلة.

ومن الرجاء بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الثاني بمطروح، ومن غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الأسبوع التاسع بملعب غزل المحلة.

أحرز بلدية المحلة ١٣ هدف، بينما دخل مرمى الفريق١٣ هدف أيضا.

أحتسب للفريق ثلاث ضربات جزاء أحرز هدفين بينما أضاع واحدة عن طريق محمود كشلط.

وأحتسب على الفريق ركلتي جزاء سجل ركلة، في مباراة المنصورة. وأهدر الثانية في لقاء مالية كفر الزيات.

هدافين الفريق :

- محمد عبد الله حكا ثلاثة أهداف
- عمرو مصطفى هدفين.
- أحمد معروف هدفين.
- محمود شهاب هدفين
محمود كشلط هدف
- أحمد رفعت هدف
- زيكو هدف
- إسلام فتحي هدف

قاد الفريق في بداية الموسم جهاز فني بقيادة كرم جابر وخاض مع الفريق أربعة مباريات تعادل في اثنين وخسر مثلهم وجمع نقطتين، ثم تولى، رضا عبد العال المدير الفني الحالي الفريق في سبع مباريات بدء من الأسبوع الخامس حقق الفوز في أربعة مباريات وتعادل في إثنتين وهزم في واحدة وجمع ١٤ نقطة.

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