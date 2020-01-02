البابا تواضروس: نهر النيل أنشأ وحدة طبيعية بين المصريين

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الوحدة الوطنية الموجودة لدينا في مصر غير موجودة في العالم كله، متابعًا: "الجميع سكن حوالين نهر النيل منذ عهد الفراعنة، تجاورنا وتلاحمنا حول نهر النيل، وأنشأ فينا وحدة وطنية طبيعية".



وأضاف "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن نهر النيل أنشأ وحدة طبيعية بين مسلمي ومسيحيي مصر.



وأكد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الوحدة الوطنية أغلى ما في حياة المصريين.

