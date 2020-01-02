Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس: نهر النيل أنشأ وحدة طبيعية بين المصريين

الخميس 02/يناير/2020 - 07:53 ص
Advertisements
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
أمنية فوزي
Advertisements
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الوحدة الوطنية الموجودة لدينا في مصر غير موجودة في العالم كله، متابعًا: "الجميع سكن حوالين نهر النيل منذ عهد الفراعنة، تجاورنا وتلاحمنا حول نهر النيل، وأنشأ فينا وحدة وطنية طبيعية".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن نهر النيل أنشأ وحدة طبيعية بين مسلمي ومسيحيي مصر.

وأكد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الوحدة الوطنية أغلى ما في حياة المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مسيحيين مسلمين البابا تواضروس

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 19 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

منذ ساعة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: "نهر النيل أبونا والأرض أمنا"

مابين "السيسي و عبد الناصر".. كيف تغير شكل الكاتدرائية في 50 عامًا؟

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع وزيري الهجرة والرياضة

رسالة نارية من البابا تواضروس لجماعة الإخوان الإرهابية

البابا تواضروس: في ناس فهمت الثورات خطأ

البابا تواضروس يستقبل الدكتور شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

08:01 ص

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status