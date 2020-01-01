لقاء بين قيس سعيد والجملي لمناقشة مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة

أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأن رئيس الدولة قيس سعيّد استقبل اليوم الأربعاء 01 جانفي 2020 بقصر قرطاج الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة.





وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول آخر المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.





وأكّدت أنه كان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.





الجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، كان قد أكّد أنه قدم تركيبة حكومته المقترحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء 1 جانفي 2019، وذلك دون الافصاح عن الأسماء المكونة لها.





وأفاد الجملي، خلال ندوة صحفية عقدها عقب لقائه برئيس الجمهورية، بأنه سيتم الكشف عن أسماء فريقه الحكومي غدا الخميس، بعد توجيه الرئيس سعيد رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.



