من هو عثمان الجرندي المرشح لمنصب وزير الخارجية التونسي؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن إتجاه حبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، لإختيار عثمان الجرندي، على رأس وزارة الخارجية، وحظيت بموافقة رئاسة الجمهورية.





وفي السطور التالية، تنشر "الفجر" السيرة الذاتية لـ"عثمان الجرندي" المرشح بمنصب وزير الخارجية.





عثمان الجرندي ولد في حمام الأنف، هو سياسي ودبلوماسي تونسي. شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض.





انتمى الجرندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979 وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية وفي عام 1990 عين في بعثة التونسية في الأمم المتحدة .





في عام 1994 سمي كسفير في نيجيريا ثم على التوالي مديرا في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، نائب ممثل تونس في الأمم المتحدة (2000)، فسفيرا في كوريا الجنوبية (2002) ثم في الأردن (2010) تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة (2005) ومكلف بمهمة في ديوان الوزير (2008).



