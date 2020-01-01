هل استفاد الأهلي من ركلات الجزاء في الدوري المصري هذا الموسم؟

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نظيره نادي مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء 1 يناير ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب السلام.

اللقاء يشهد احتساب ركلتي جزاء

وشهدت مباراة الأهلي والمقاصة اليوم احتساب ركلة جزاء للأهلي جاء منها الهدف الأول وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي مصر المقاصة كما تم احتساب ركلة جزاء للمقاصة ولكن تراجع الحكم بعد ذلك في القرار بسبب وجود لمسة يد على أحد لاعبي المقاصة.





وكالعادة حدثت حالة من اللغط والاعتراضات على ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح النادي الأهلي اليوم في مواجهة المقاصة.





هل استفاد الأهلي من ركلات الجزاء؟

ومثلما يحدث كل موسم فقد انتشرت موجة من الانتقادات لإحتساب العديد من ركلات الجزاء لصالح النادي الأهلي في الدوري المصري ولكن هل استفاد المارد الأحمر بالفعل من ركلات الجزاء في هذا الموسم.





وقد خاض النادي الأهلي حتى الآن 9 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تم تأجيل مباراتين له هذا الموسم وتم احتساب ثلاث ركلات جزاء فقط له طوال الموسم الحالي.





ويستعرض لكم موقع "الفجر" تفاصيل ركلات الجزاء الثلاثة التي تم احتسابها للأهلي وهل استفاد منها أم لا:





1- الأهلي × أسوان: فاز الأهلي في هذه المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف وقد تم احتساب أول ركلة جزاء للأهلي في هذا الموسم والتي جاء منها الهدف الرابع في المباراة.





2- الأهلي × الاتحاد السكندي: انتهت هذه المباراة بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة وتم احتساب ركلة جزاء للأهلي جاء منها الهدف الرابع في المباراة.





3- الأهلي × مصر المقاصة: استطاع الأهلي أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف وتم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر جاء منها الهدف الأول.





وبالتالي لم يستفد الأهلي من ركلات الجزاء الثلاثة التي احتسبت له هذا الموسم في بطولة الدوري المصري فهي لم تؤثر في سير المباراة ولم تؤثر في ترتيبه في الدوري حتى فجميع المباراة كان قد تمكن من إنهائها وهو فائز بأكثر من هدف.





وكانت الاستفادة الوحيدة للمارد الأحمر من ركلات الجزاء هذا الموسم في الدوري المصري أنها زاددت من حصيلة أهدافه هذا الموسم حيث سجل الفريق 25 هدف حتى الآن بينما استقبل هدف وحيد كأقوى دفاع في الدوري حتى الآن.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.