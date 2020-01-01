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الجيش الليبي يواصل دحر الميليشيات في مشروع الهضبة الزراعي بطرابلس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت قوات الجيش الليبي، مساء الأربعاء السيطرة على منطقة الرابش القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات السراج والمرتزقة في محور مشروع الهضبة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات واصلت التقدم بشكل منتظم ودحرت الميليشيات المتمركزة في مشروع الهضبة الزراعي، ودخلت إلى منطقة الرابش القريبة من حي بو سليم وسط العاصمة . 

وكشفت مصادر ميدانية عسكري عن سيطرة الجيش الوطني الليبي على مناطق واسعة جنوب العاصمة ما مكنها من اجتياز منطقة عمارات السدرة، والرابش قرب طرابلس وسط تقهقر للمليشيات الإرهابية.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي بأن قوات الصاعقة الليبية تمكنت من إحباط محاولة انتحارية لمجموعة من الارهابيين سوريين حاولوا تفجير أنفسهم بعدما اقتحمت تمركزاتهم، اليوم الأربعاء، واطبقت الحصار عليهم وقتلتهم . 

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن في وقت سابق السيطرة على مقر رئاسة الأركان ومعسكر النقلية بالعاصمة طرابلس. 

وتابع المركز، قواتنا في تقدم مستمر بعدما استطاعت دحر المجموعات الارهابية من كافة تمركزاتها، وذلك بعد ضربات جوية عنيفة نفدها سلاح الجو على الشق العسكري بقاعدة معيتيقة. 

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الكلمات المفتاحية

طرابلس دحر الهضبة الزراعي المليشيات الجيش الليبي

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