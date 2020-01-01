أخبار برشلونة اليوم: البرسا يُفاجي نيمار وميسي يهدد البلوجرانا بمانشستر سيتي وموعد مباراة برشلونة المقبلة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 1 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 1 - 1 - 2020 :-





- استفتاء الماركا| ميسي الأفضل.. ومفاجأة في ترتيب محمد صلاح





حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، جائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، وفقاً لاستفتاء صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية والذي نشرته اليوم الأربعاء، وضم أفضل 100 لاعب في العام، وتوج "البرغوث" صاحب الـ32 عاماً خلال عام 2019 بجوائز الكرة الذهبية للمرة السادسة و(الأفضل) من "فيفا" والحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.





- عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة





ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة يعد للتعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، واشار الموقع إلى أن مسؤولي برشلونة على استعداد لنسيان ما فعله نيمار بمغادرته إلى فرنسا وأيضاً قضية المستحقات التي رفعها ضد النادي والتي يستوجب عليه تسويتها مع البارسا قبل الانتقال الرسمي لكامب نو.





- ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي





كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن ميسي لم يخف رغبته في العودة إلى الأرجنتين واللعب بقميص نيو أولد بويز، النادي الذي انطلق منه، وأضاف الموقع أن هناك خيار الانتقال لأحد الأندية الصينية، والتي قد تقدم له راتبا خياليا إذا قرر اللعب هناك.





- سواريز عن بقائه في برشلونة: الإحصائيات والأرقام تدعمني بقوة





وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية :"أعتقد أنه عندما تكون هناك مفاوضات مع الإدارة، سنصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو من عام 2021 وأنه من المنتظر أن تقوم إدارة برشلونة ببدء المفاوضات من أجل تجديد عقد النجم الأورجواياني مع إدارة البلوجرانا.





- مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة





بحسب ما كشفته تقارير صحفية فرنسية فإن اللاعب الجابوني يتطلع للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني والرحيل عن أرسنال، ‫وأضافت التقارير بأن أوباميانج الذي ينتهي عقده في عام 2021، لا يزال لا يقبل التجديد مع أرسنال، في إنتظار تحرك من البارسا للمراهنة عليه.‬





- موعد مباراة برشلونة المقبلة





يلتقي فريق برشلونة مع فريق إسبانيول يوم السبت 4 يناير المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني.



