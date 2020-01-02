أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2020.. توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في العام الجديد

أسعار الذهب اليوم





حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020 ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 587.34 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 783.11 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,482 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.









أسعار الذهب الأن



