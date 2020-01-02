Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2020.. توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في العام الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الذهب اليوم

حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  587.34 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 783.11 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,482 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  587.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

710 إلى 712

عيار 21

678 إلى 680

عيار 18

581 إلى 583

عيار 14

452 إلى 453

عيار 12

387 إلى 389

الاونصة

24.098 إلى 24.169

الجنيه الذهب

5,424 إلى 5,440

الكيلو

774.857 إلى 777.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 783.11جنيه      

 48.80 $

سعر الذهب عيار 22

 717.85جنيه

 44.74 $

اسعار الذهب عيار 21

685.24جنيه       

42.70 $

اسعار الذهب عيار 18

 587.34جنيه

36.60 $

سعر الذهب عيار 14

456.81جنيه

28.47 $

سعر الذهب عيار 12

391.55جنيه

24.40 $

سعر الذهب عيار 9

293.67جنيه

18.30 $

اسعار أوقية الذهب

24,355 جنيه

1,518 $

اسعار جنيه الذهب

5,482 جنيه

341.64 $

اسعار كيلو الذهب

783,107 جنيه

48,804 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 10 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. هدوء في سعر المعدن الأصفر مع توقعات جديدة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2/12/2019.. والمعدن الأصفر يلتقط أنفاسه بعد خسائره الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-12-2019.. وحراك في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

09:44 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

10:21 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status