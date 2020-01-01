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ياسر إبراهيم يتحدى رغبة فايلر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ورفض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى الرحيل في انتقالات الشتاء، واستقر على البقاء حتى نهاية الموسم، على أمل المشاركة وإقناع الجهاز الفنى الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.


ويبحث مدافع سموحة السابق والأهلي الحالي، عن فرصة فى فريق آخر بنهاية الموسم الحالى.


وانتقل ياسر إبراهيم، للنادى الأهلى فى انتقالات شهر يناير من الموسم الماضى، من صفوف سموحة، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية، واستبعده المدرب السويسرى لبعض الملاحظات السلبية على أداؤه وعدم الجاهزية البدنية، بالإضافة إلى وجود أخطاء فى عملية التغطية الدفاعية.
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الكلمات المفتاحية

ياسر ابراهيم سموحة النادي الأهلي الدوري المصري

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