ياسر إبراهيم يتحدى رغبة فايلر

ورفض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى الرحيل في انتقالات الشتاء، واستقر على البقاء حتى نهاية الموسم، على أمل المشاركة وإقناع الجهاز الفنى الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ورفض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى الرحيل في انتقالات الشتاء، واستقر على البقاء حتى نهاية الموسم، على أمل المشاركة وإقناع الجهاز الفنى الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.