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محلل سياسي: الحشد الشعبي ينتظر قرار البرلمان العراقي بشأن إجلاء القوات الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:11 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المحلل السياسي العراقي هادي مرعي، إن "الأوضاع حول السفارة الامريكية في العراق هادئة، بعدما أمرت هيئة الحشد الشعبي مناصريها بالانسحاب من محيط السفارة الامريكية بالعراق، وتم نقل التظاهرات قرب فندق بابل بالعاصة العراقية".

وتابع "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، أن الاعتصام أمام السفارة الأمريكية بالعراق انتهى رسميًا، وبعض قيادات الحشد الشعبي أعلن أن رسالة الاعتصام وصلت إلى أمريكا.

ولفت إلى أن الحشد الشعبي ينتظر استصدار قرار من مجلس النواب العراقي بإجلاء القوات الأمريكية من العراق، ولكن هذا الأمر صعب الآن، لكن الكرد والسنة سيرفضون التصويت على هذا القرار.

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الكلمات المفتاحية

القوات الأمريكية الحشد الشعبي البرلمان العراقي

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