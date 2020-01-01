باكستان تعلن استكمال مشاريع تعدين الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة "سند إنغرو" لتعدين الفحم في إقليم السند بباكستان، أنها تعمل على استكمال الإغلاق المالي واستكمال جميع شروط المرحلة الثانية من مشاريع تعدين وإنشاء محطات للطاقة في منطقة تهارباركر تهار بالإقليم، في جنوب باكستان.







ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء، عن بيان للشركة إن طاقة تعدين الفحم ستتضاعف إلى الضعف لتصل إلى 7.6 ملايين طن سنوياً، لتوفير الفحم لمحطتين إضافيتين لتوليد الطاقة بـ 330 ميغاوات بالقرب من المنجم.







وستنشىء شركة تهار إنرجي، المشروع المشترك بين هاب باور، وفاوجي فرتيلايزر، وتشاينا ماشينري إنجينيرنغ، إحدى المحطتين.