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خليكي في حالك.. تفاصيل المشاجرة بين طالبة وأساتذة بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الطالبة ميرال رأفت، طالبة بكلية الآدب بجامعة الإسكندرية، إن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرتها بالجامعة لا تتعدى الـ5 دقائق، في حين أن المشاجرة والاعتداءات استمرت لفترة طويلة. 

وتابعت "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنها طلبت من المراقبين أثناء أدائها الامتحان بالجامعة الحديث بصوت منخفض حتى لا يؤثر ذلك على تركيزها، فقام أحد المراقبين بالتشويح بيده على حد تعبيرها، قائلين: "خليكي في حالك".

ولفتت إلى أن أحد الأساتذة بالكلية تدعى الدكتورة سالي، أثناء إشرافها على اللجان، دون أن تعرف سبب الأزمة، قامت بأخذ أوراق الامتحانات، متوجهة إلى مكتب رئيسة القسم الدكتورة سميرة عثمان، وعندما علمت الدكتورة بتصويرها ما حدث بالموبيل، قامت بضربها بالاشتراك مع الدكتورة سالي.
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الكلمات المفتاحية

مشاجرة بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية توك شو

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