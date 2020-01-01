Advertisements
Advertisements
Advertisements

مروحيات الأباتشي الأمريكية تحلق في ضواحي بغداد الغربية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
حلقت مروحيات الأباتشي الأمريكية، مساء اليوم، بشكل مكثف في ضواحي بغداد الغربية، ورافقتها أرتالا عسكرية جديدة، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق، لدعم القوات الموجودة هناك، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف جندي. 

وحملت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران ومليشياتها مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة، قائلة: "النظام الإيراني يعيش في الوقت الراهن حالة "هلع" ويتصرف على هذا الأساس".

وكانت عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق، انسحبت الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين. 

وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وساروا وهم يهتفون: "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه، الثلاثاء، عند محيط السفارة.

وبحلول الظهيرة كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، أمس الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

هذا الاقتحام دفع السفارة الأمريكية إلى إجلاء موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

وأحرق المحتجون أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وعقب ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن "جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في العاصمة العراقية بغداد".

وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله مروحيات ضواحي شكل مكثف بغداد اليكي الأباتشي الأمريكية اقتحام السفارة الامريكية أورتاجوس 5 منشآت

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

منذ ساعة و نصف

استفتاء الماركا| ميسي الأفضل.. ومفاجأة في ترتيب محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ ساعة

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري| شاهد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020

منذ ساعة و 8 دقيقة

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

منذ أقل من ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

منذ ساعة و 14 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

واشنطن: سندافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق

ترامب: هذه فرصة العراقيين الذين يريدون الحرية من إيران

"البنتاجون" يعلن إرسال قوات إضافية إلى بغداد

الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة في بغداد والعاملون آمنون

ميليشيات حزب الله العراقي لا تزال منتشرة في محيط السفارة الأمريكية

انتشار قوة خاصة عراقية حول مبنى السفارة الأمريكية ببغداد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

06:59 م

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

07:52 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

07:39 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

07:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status