الأعلى للإعلام: نسبة التعليم الفني يجب ألا تقل عن 60%

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التعليم الفني أصبح ضروريا، خصوصا وأن التعليم الأدبي في مصر هو الأغلبية، والتعليم الفني هو الأقلية.



وشدد "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، على أنه يجب أن يكون التعليم الفني هو 60%، والتعليم الأدبي 30%.



ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن التعليم الفني حظى باهتمام كبير من الدولة خلال عام 2019، بربط المدارس بسوق العمل وتنفيذ مبادرات مع ألمانيا واليابان.



وتابع: "يجب أن نكون مجتمعًا منفتحًا لتحقيق حياة سياسية منظمة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المختلفة خلال عام 2020".

