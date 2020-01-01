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قوات الجيش العراقي تعلن تأمين السفارة الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت قوات الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، تأمين محيط ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك عقب انسحاب جميع متظاهري مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية.

وقال الجيش العراقي، في بيان، إن بغداد ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول داخل أراضيها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجه بتأمين وحماية السفارة الأمريكية والموظفين العاملين بها.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي دعا كذلك المتظاهرين والمعتصمين للانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد وإنهاء الاحتجاجات هناك.

وأضاف البيان: "شهد محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد، احتجاجات واعتصاما من قبل المحتجين منذ أمس الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم الأربعاء، وتخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

وذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، قام بالإشراف على انسحاب المتظاهرين من أمام السفارة الأمريكية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق، لدعم القوات الموجودة هناك، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف جندي. 

وحملت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران ومليشياتها مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة، قائلة: "النظام الإيراني يعيش في الوقت الراهن حالة "هلع" ويتصرف على هذا الأساس".

وكانت عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق، انسحبت الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين. 

وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وساروا وهم يهتفون: "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه، الثلاثاء، عند محيط السفارة.

وبحلول الظهيرة كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

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