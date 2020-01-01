مكرم محمد: هذه التحديات تنتظر مصر في 2020 (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عام 2020 يحمل تحدي جديد بالنسبة لمصر في قطاع الزراعة.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن ملف الصناعة من الملفات الهامة التي يجب أن تعمل عليها مصر في عام 2020، لافتًا إلى أن الصناعة هي اختيار حتمي وضروي لمصر لتحسين ظروفها الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة.



وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن صناعات النسيج والأثاث والجلود لها رونق خاص في مصر، ويجب تطويرها في عام 2020، لافتًا إلى أن تحدي الصناعة هو تحدي أساسي لمصر في عام 2020.

