"التموين" تكشف عن عدد منافذ مشروع جمعيتي (فيديو)

قال أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين، إن المشروع أحد مشروعات وزارة التموين، وتم افتتاح 4150 منفذا خلال المرحلة الأولى والثانية، ومن المستهدف افتتاح 1500 منفذ في المرحلة الثالثة.



وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن وزارة التموين تستهدف افتتاح 6000 منفذ من مشروع جمعيتى بنهاية عام 2020، لافتَا إلى أن هذه المنافذ تصرف السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز للمواطنين، بجانب بقالي التموين.



وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بافتتاح منفذ جمعيتي، تتمثل في الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالمنفذ، وتوقيع عقد بين وزارة التموين، ومعاينة المنفذ من قبل الوزارة.

