Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين" تكشف عن عدد منافذ مشروع جمعيتي (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين، إن المشروع أحد مشروعات وزارة التموين، وتم افتتاح  4150 منفذا خلال المرحلة الأولى والثانية، ومن المستهدف افتتاح 1500 منفذ في المرحلة الثالثة.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن وزارة التموين تستهدف افتتاح 6000 منفذ من مشروع جمعيتى بنهاية عام 2020، لافتَا إلى أن هذه المنافذ تصرف السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز للمواطنين، بجانب بقالي التموين.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بافتتاح منفذ جمعيتي، تتمثل في الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالمنفذ، وتوقيع عقد بين وزارة التموين، ومعاينة المنفذ من قبل الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع جمعيتي توك شو التموين أخبار مصر

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

KORA ON LINE | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مباشر «الاتحاد» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عرض تاريخي.. برشلونة يفاجئ ميسي بالصفقة القادمة

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

منذ ساعة و نصف

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التموين: الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع جمعيتي.. الخميس

وزير التموين يعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي

وزير التموين: الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع جمعيتي الخميس

مدير "جمعيتي": المشروع ساهم في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل للشباب

توفر فرص عمل وسلع.. "التموين" تعتزم افتتاح 1500 منفذ لـ"جمعيتي" خلال المرحلة الثالثة

بالأرقام.. خريطة 6 آلاف منفذ "جمعيتي" لتوفير سلع بأسعار مناسبة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:28 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

الصفقة المجنونة.. ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

05:40 م

مرتضى منصور يهاجم مجلس الأهلي في اجتماع الاستبدال

05:54 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status