بلقيس تحتفل بالكريسماس: "أحلى مسا للناس الكويسة"

تشارك الفنانة اليمنية بلقيس، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة اليمنية، صورة لها في أحدث إطلالتها الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





ظهرت"بلقيس"فى الصورة، مرتدية جاكيت بيچ،ذات أكمام طويلة،وتحته بدي أبيض، وبنطلون أبيض وانتعلت حذاء أبيض، وطاقية تحمل نفس اللون الأبيض، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط وظهرت فى شكل أنيق ورائع .





وعلقت"بلقيس" علي الصورة :"أحلي مسا للناس الكويسة..عام جديد سعيد أتمناه للجميع وإن شاء الله سنة ٢٠٢٠ تكون سنة سعادة ونجاح علي جميع الأصعدة"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





يُذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس طرحت مؤخرا كليب جديد لأغنية اسمها "قصتكم شنو" بمناسبة العيد الوطني للكويت، وهي من كلمات سعد المسلم، وألحان فهد الناصر، وتوزيع ربيع الصيداوي، وإنتاج أحمد النجار، والكليب من إخراج أحمد النجار، وشاركت فيه بلقيس الدمية الشهير "أبلة فاهيتا" .