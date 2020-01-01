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بورصة مسقط تربح 17 نقطة في أول جلسات العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:29 م
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بورصة مسقط
بورصة مسقط
وكالات
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ارتفعت بورصة مسقط بنهاية تعاملات أول جلسات السنة الجديدة اليوم الأربعاء، ليصعد المؤشر العام بنحو  0.44 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة.

وتصدرسهم مسقط للتمويل الرابحين اليوم بنسبة 7.84 بالمائة، والشرقية للاستثمار 7.79 بالمائة، كما صعد الخليجية للاستثمار 7.58 بالمائة.

وصعد قطاع الصناعة بنسبة 1.72 بالمائة، بدعم ريسوت للاسمنت المرتفع 6.1 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك 4.48 بالمائة.

وارتفعت مؤشرات قطاعي الخدمات والمالي بالنسبة ذاتها البالغة 0.63 بالمائة، ودعم الأول ارتفاع سهم الغاز الوطنية بنسبة 4.95 بالمائة، وعمان للاستثمارات 2.75 بالمائة.

ودعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي ارتفاع الأسهم القيادية مسقط للتمويل والشرقية للاستثمار، والخليجية للاستثمار.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 16.13 مليون سهم، مقابل 20.73 مليون بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 2.64 مليون ريال، مقابل 3.17 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر بنك نزوى الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 3.17 مليون سهم، فيما تصدر سهم ريسوت للاسمنت بقيمة 309.54 ألف ريال.
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الكلمات المفتاحية

مسقط للتمويل بورصة مسقط اول جلسات العام الجديد

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