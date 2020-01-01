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"ملاكم ليبرفيل" الجابوني بنادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر وقصر السينما

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:41 م
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ملاكم ليبرفيل الجابوني
"ملاكم ليبرفيل" الجابوني
أحمد رمضان متولي
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يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب ، السبت 4 يناير في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر الفيلم التسجيلي الطويل "ملاكم ليبرفيل" للمخرج أميدي باكوم نكولو من الجابون وتدور أحداث الفيلم حول  الشاب كريس الذي يتدرب بلا كلل على الملاكمة في النهار ويعمل حارساً لأبواب الملاهي الليلية في الليل ، وفي ذات الوقت ، تدور معركة أخرى وهي الانتخابات الرئاسية  ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .


كما سيعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 11 يناير ، كما يعرض نادي السينما الإفريقية افلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الاتية قصر الأنفوشي ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بورسعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج .


ومن الجدير بالذكر أنه في تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الأفريقي بمصر فسيعرض الفيلم أيضاً يوم الاثنين 28 يناير بقصر السينما بجاردن سيتي ، وذلك بناءاً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادي على أن تقام العروض في الاثنين الأخير من كل شهر .


نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .

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