نجم يطرح كليب "قدري ونصيبي" عبر اليوتيوب

طرح المطرب "نجم" كليب أحدث أغانيه بعنوان "قدري ونصيبي"، من كلمات الإعلامية عبير مروان، وألحان نجم، توزيع ومكساچ نادر زكريا، وبصمة المخرج محمد حسين.

وظهر "نجم" فى ساحة الغناء وصعد بطريقة غريبة للنجومية فى جميع وسائل الأعلام والسوشيال ميديا، رغم أنه لايظهر فى الكليبات الخاصه به، وهو رافض الظهور لأنه يريد أن يحب الناس فنه قبل مظهره رغم حب معجبينه له ومطالبته بالظهور.

وقد تجاوزت صفحته على الفيسبوك اثنان ونص مليون متابع رغم عدم ظهوره، وذلك لحب الناس لفنه مما آثار قلق كبار النجوم فى الوسط الفنى، وهو يغنى من أجل حبه للفن فقط ولأنه يحارب بكل شراسهذة الأغاني الهابطة وأغاني المهرجانات التى دمرت جيل بأكمله في مشاعره وأخلاقه، محاولا أن يعود بالأغاني مابين الزمن الجميل وجيل الوسط.

وقد حققت أغانيه نجاحاً كبيراً مثل أغنية "بتبكى ليه"، وأغنية "مابقتش فارقة"، وأغنية "مش عارف"، وأغنية "أتصدمت فيك"، وحاول تغيير طريقة أغانيه فى الأغنية الراقصة الحزينة بعنوان "عملتى معايا يادنيا الصح".

وقد شاركه فى أغاني الدويتو الفنان الكبير "مجد القاسم" فى أغنية "عمرى أتسرق"، والتي حققت نجاحاً كبيراً، والفنان الكبير "علاء عبد الخالق" فى أغنية "فى الهوا سوا".