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جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:11 م
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طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات 

ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث من قِبل الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الفصل الدراسي الأول، وذلك لمعرفة موعد بداية الاختبارات والاطمئنان على مستقبل أولادهم، ويترقب جميع الطلاب موعد جدول الامتحانات، حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالإعلان عن امتحانات الصف الأول الثانوي والتي ستُعقد ورقيًا في الفترة المسائية، على أن يتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات وخاصة وأيضًا المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي والمواد العملية حسب ظروف كل مديرية.

وخلال السطور التالية سنسترض لكم طلابنا الأعزاء وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 بعد تعديله:-

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي مع الصف الثاني الثانوي، على أن يكون الصف الأول الثانوي فترة الظهيرة في تمام الساعة 1 ظهرًا بداية من 11 يناير 2020، وأعلنت الوزارة من قبل أن الاختبارات هذا الترم ستكون ورقيًا "أوبن بوك" أي يجوز للطلاب اصطحاب الكتب معهم داخل اللجنة الامتحانية، إلى أن يتدرب الطلاب على استخدام التابلت وتتحول الاختبارات إلى اختبارات الالكترونية، كما قامت الوزارة بنشر جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 سنعرضها لكم في السطور التالية.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020
وقامت وزارة التربية والتعليم باعتماد جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 وحددت موعد بداية الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حتى الخميس 23 من الشهر نفسه، ونفت الوزارة خبر قيامها بتغيير مواصفات الامتحان لأولى ثانوي، حيث أكدت أن نظام الامتحانات كما هو دون أي تغير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية.

أضاف الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي، أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحانات ورقيًا في يناير المقبل بصورة استثنائية في الترم الأول فقط إلى أن يعتاد الطلاب على الدراسة على التابلت، وبعدها تكون الامتحانات إلكترونية.

امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول
ويبدأ جميع الطلاب امتحاناتهم للترم الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 بمادة اللغة العربية وتكون بداية الامتحان من الساعة 1 ظهرًا ولمدة 3 ساعات، والمادة الثانية تكون يوم الإثنين وهي اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ساعتين ونصف، ثم مادة الأحياء يوم الثلاثاء ومدتها ساعة ونصف، ويوم الأربعاء 15 يناير تكون مادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف، ثم اللغة الاجنبية الثانية لمدة ساعتان ونصف يوم الخميس.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات 

يوم السبت امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، ثم الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف يوم الإثنين الموافق 20 يناير، يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء 21 يناير بمادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف، وبعدها مادة التاريخ لمدة ساعة ونصف أيضًا يوم الأربعاء 22 يناير، وتتختم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي يوم الخميس بمادة الكيماء لمدة ساعة ونصف 22 يناير 2020.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات
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