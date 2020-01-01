في الذكرى السادسة لرحيله.. ART تحتفي بـ ممدوح الليثي (فيديو)

إذاعت قناة art فيلم قصيرعن مسيرة عملاق الدراما والإنتاج فى مصر والعالم العربي السينارست الكبير ممدوح الليثى في الذكرى السادسة لرحيله والتى توافق اليوم الأربعاء 1 يناير.





وحمل الفيلم اسم "الرحلة"، فى اشارة الى مسيرة السينارست الراحل والذى أثرى السينما والتليفزيون باجمل وأهم الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية بالإضافة الى كتابة السيناريو لعلامات السينما المصرية.

وأشار الفيلم الى ميلاد الليثى ودراسته فى كلية الحقوق والشرطة، ودرس في معهد السينما وهو يعتبر من أهم المنتجين والمؤلفين فى مصر والعالم العربى.





وواصل الفيلم الحديث عن مسيرة العملاق ممدوح الليثى وبداية انتاجه السينمائية من خلال فيلم الكرنك ، ثم واصل فى الانتاج حتى بلغ رصيه الى اكثر من 70 عمل فنى فى السينما او التليفزيون ومنها فيلم واحد صفر ، والطريق الى ايلات وناصر 56.





وتابع الفيلم أن ماقدمه الليثى من أعمال تليفزيونية ستظل خالدة فى ذاكرة المشاهد المصرى والعربى ومنها ضمير ابلة حكمت والتعلب ورافت الهجان والمال والبنون وغيرها.





وفى مجال السيناريو ذكر الفيلم أن الليثى ابدع فى كتابة عدد كبير من الأعمال السينمائية ومنهم ميرامار والكرنك وثرثرة فوق النيل بالاضافة الى مسلسلات مثل صديق العمر والسندريلا.