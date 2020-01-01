هاري كين يقود تشكيل توتنهام ضد ساوثهامبتون

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : جازينيكا.





خط الدفاع : أوربيه - فيرتونخين - ألدرفاليد - سيسينيون.





خط الوسط : سيسوكو - ندومبيلي - لوكاس مورا - ديلي آلي - كريستيان ايريكسن.





خط الهجوم : هاري كين





وكان فريق توتنهام هوتسبير قد تعادل في المباراة الماضية مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكناري الاصفر والصاعد حديثا للبريميرليج.





ويحقق السبيرز نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، حيث خسر مباراته ضد تشيلسي قبل مباراة نوريتش في ديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.



