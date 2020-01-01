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"أمطار غزيرة ورعدية".. الإرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:04 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس غدًا الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أنه يسود البلاد طقس غير مستقر حيث ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ والمتوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة على القاهرة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط وشمال سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 1 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"أمطار غزيرة ورعدية".. الإرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس
"أمطار غزيرة ورعدية".. الإرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس
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