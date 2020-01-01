Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة جديدة تكشف: شرب الماء قد يسبب الوفاة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:59 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
وكالات
Advertisements
على عكس ما يعتقد الكثيرون، إلا أن الإكثار من شرب الماء ليس صحيا، بل قد يسبب حالة خطيرة تؤدي إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة.

ويسبب الإفراط في شرب الماء زيادة في كمية الماء والسوائل في الجسم، الأمر الذي يصعب على الكلى أداء مهمتها والاحتفاظ بالسوائل، ما يؤدي إلى تراكم الماء في مجرى الدم.

ويعد من أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماء، هو الإصابة بما يُعرف بـ“التسمم المائي“ وهي عبارة عن اضطراب في وظائف المخ بسبب شرب الكثير من الماء، والذي ينتج عن زيادة كمية الماء في الدم، والذي يسبب حالة أخرى تدعى ”نقص صوديوم الدم“، ولأن الصوديوم يساعد في موازنة السوائل بين داخل وخارج الخلايا، فنقصه يؤدي إلى انتقال السوائل إلى داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تضخمها.

وتتنوع الأعراض بين الصداع والغثيان والقيء والتشوش أو الارتباك، إضافة إلى صعوبة في التنفس وضعف وتشنج العضلات، كما تشمل الأعراض النعاس الشديد وارتفاع ضغط الدم.

كما ينصح الخبراء بأنه عند ملاحظة أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن تناول بعض الأطعمة المالحة للتعويض عن نقص الصوديوم، وأشاروا أيضا إلى أن الأدوية والمشروبات المدرة للبول ستساعد في التخلص من احتباس السوائل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شرب الماء الصحة الإفراط

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أطعمة تُخلصِك من احتباس السوائل في الجسم.. أبرزها الأناناس!

تعرفي على أسباب مشكلة "تشنج العضلات" وعلاجه

3 فيتامينات تخلصكِ من "احتباس الماء" في الجسم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status