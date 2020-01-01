دراسة جديدة تكشف: شرب الماء قد يسبب الوفاة

على عكس ما يعتقد الكثيرون، إلا أن الإكثار من شرب الماء ليس صحيا، بل قد يسبب حالة خطيرة تؤدي إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة.



ويسبب الإفراط في شرب الماء زيادة في كمية الماء والسوائل في الجسم، الأمر الذي يصعب على الكلى أداء مهمتها والاحتفاظ بالسوائل، ما يؤدي إلى تراكم الماء في مجرى الدم.



ويعد من أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماء، هو الإصابة بما يُعرف بـ“التسمم المائي“ وهي عبارة عن اضطراب في وظائف المخ بسبب شرب الكثير من الماء، والذي ينتج عن زيادة كمية الماء في الدم، والذي يسبب حالة أخرى تدعى ”نقص صوديوم الدم“، ولأن الصوديوم يساعد في موازنة السوائل بين داخل وخارج الخلايا، فنقصه يؤدي إلى انتقال السوائل إلى داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تضخمها.



وتتنوع الأعراض بين الصداع والغثيان والقيء والتشوش أو الارتباك، إضافة إلى صعوبة في التنفس وضعف وتشنج العضلات، كما تشمل الأعراض النعاس الشديد وارتفاع ضغط الدم.



كما ينصح الخبراء بأنه عند ملاحظة أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن تناول بعض الأطعمة المالحة للتعويض عن نقص الصوديوم، وأشاروا أيضا إلى أن الأدوية والمشروبات المدرة للبول ستساعد في التخلص من احتباس السوائل.

