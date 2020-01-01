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اليمن.. قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي يطالب التحالف العربي بحماية اتفاق الرياض

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:58 م
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أحمد عمر بن فريد
أحمد عمر بن فريد
الشحات غريب
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علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم الأربعاء على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بتعليق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض.

 

وقال في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، نعتبر أن هذا الإجراء هو إجراء طبيعي جداً وتفرضه علينا التزاماتنا تجاه شعبنا في الجنوب، وحتى تجاه إتفاق الرياض نفسه الذي يقتضي أن تكون الآن ميليشيات الإخوان قد استقرت في مأرب وخرجت من شبوة ، في الحقيقة أن مليشيات الإخوان لم تخرج من شبوة بحسب إتفاق الرياض بل تجاوزت ذلك الى ماهو أبعد وأخطر بالتوغل عسكريا ضد المدنيين العزل في حملات قمع عسكرية.

 

وطالب "بن فريد" التحالف العربي أن يتدخل فوراً لحماية أهلنا في شبوة ولحماية إتفاق الرياض ذاته من عبث حزب الإصلاح إخوان اليمن.


يذكر أنه في يوم 5 نوفمبر الماضى، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على اتفاق الرياض، ونص اتفاق الرياض الذي رعته السعودية منذ مطلع سبتمبر الماضي، على حلول جذرية للملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تسببت في انفجار الأوضاع في عدن أغسطس الماضي.


ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، رعت المملكة العربية السعودية مشاورات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل توحيد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية، وتجاوز الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر أغسطس الماضي.


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الكلمات المفتاحية

اليمن المجلس الانتقالي التحالف العربي اخبار اليمن أحمد عمر بن فريد

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