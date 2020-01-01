10.6 مليون يصوتون لاختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات

حققت الساعات الأخيرة من عملية التصويت على اختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، رقماً قياسياً عالمياً بتسجيلها 10.6 مليون مشاركة من 185 دولة، وذلك بعد فتح باب التصويت للجمهور من جميع أنحاء العالم، تأكيداً على البعد الإنساني والعالمي لمشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، والذي سيروي قصة نجاحها الملهمة على مدى السنوات الخمسين القادمة.

وتوزعت أصوات المشاركين بين ثلاثة تصاميم، تم عرضها على الموقع الإلكتروني للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات هي: الإمارات بخط عربي والنخلة والخطوط السبعة، شارك في ابتكارها 49 إماراتياً وإماراتية من مناطق الدولة كافة، ومن مختلف التخصصات الإبداعية.

من جانبه، فقد وجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت على اختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، دعوة مفتوحة للجمهور من كافة أنحاء العالم، للمشاركة في الحدث الوطني، ترسيخاً لقيم الانفتاح والتواصل الإنساني التي تحتفي بها دولة الإمارات.

وجاء العدد الأكبر من الأصوات من عشر دول في مقدمتها دولة الإمارات بنسبة 15% من عمليات التصويت، تلتها الهند، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والسعودية، والمغرب، وأستراليا، وكندا، والجزائر، والمملكة المتحدة.

وفي خطوة حولت المشروع الوطني إلى مبادرة إنسانية عالمية، تعهدت دولة الإمارات بغرس شجرة عن كل عملية تصويت على اختيار هويتها الإعلامية المرئية، في عدد من المناطق الأكثر حاجة حول العالم.

وفي انعكاس لأهمية المبادرة الإنسانية الداعمة للبيئة ولموجة الاهتمام العالمي الذي أحدثته، وصل عدد مشاهدات حملة الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 500 مليون مشاهدة.