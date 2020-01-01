Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-1-2019 مقابل الجنيه المصري

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شهد سعر اليورو  ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-1-2020، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.90 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 17.93 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع وجاءت اسعار اليورو اليوم بحسب اخر تحديثات البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
17.93 جنيه للشراء.
18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
17.90 جنيه للشراء.
18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 
17.90جنيه للشراء.
18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
17.86 جنيه للشراء.
18.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
17.89 جنيه للشراء.
18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
17.93 جنيه للشراء.
18.06جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
17.89 جنيه للشراء.
18.07 جنيه للبيع.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status