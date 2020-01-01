سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-1-2019 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-1-2020، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.90 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 17.93 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع وجاءت اسعار اليورو اليوم بحسب اخر تحديثات البنوك على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.93 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.90 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.90جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.89 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.93 جنيه للشراء.

18.06جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.89 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.



