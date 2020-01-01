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حصاد احتفال كنائس المنيا للكاثوليك بختام ٢٠١٩

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:43 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت أمس الثلاثاء كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بختام السنة الميلادية لعام ٢٠١٩، وفيما يلي عرض لبعض احتفالات الكنائس:

احتفلت كنيسة العذراء مريم بالمنيا بختام عام ٢٠١٩، حيث شهد اليوم أجواء احتفالية رائعة، ووجه الأب بطرس خلف راعي الكنيسة الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال، واختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب بطرس راعي الكنيسة.

كما احتفلت كنيسة القديس مارجرجس بدلجا: بالتسبحة، ثم رتبة توبة، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب يوحنا بولس راعي الكنيسة

وأقامت كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة احتفالًا بختام عام ٢٠١٩، حيث اختتم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب أنطون فؤاد راعي الكنيسة، بحضور شعب الرعية.

واختتمت كنيسة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية، احتفالات ختام السنة الميلادية، حيث أقيمت فعاليات نهضة الميلاد، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة الابوين عمانوئيل عبدالله، ومايكل وليم رعاة الكنيسة، وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة.
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الكلمات المفتاحية

كنائس المنيا سنة ميلادية الكاثوليك أخبار مصر

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