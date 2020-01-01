Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمريكا تطلق طائرات تجسس فوق كوريا الشمالية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:28 م
Advertisements
طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
وكالات
Advertisements

ذكر موقع متعقب لحركة الطيران، أن طائرات تجسس أمريكية، حلقت فوق كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد.

 

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، أن الأمة الشيوعية ستعلن قريبًا عن سلاح استراتيجي جديد.

 

وقد انطلقت طائرة " RC-135W رايفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في اليابان في الساعة 8:25 دقيقة (بالتوقيت الكوري) باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدم.

 

ووعد الزعيم كيم جونج- أون، بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

 

وأكد كيم، أن مدى الردع النووي لبلاده سيعتمد على موقف أمريكا، متهما واشنطن بأن مطالبها شبيهة بأعمال العاصابات. ولكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار.

 

جاءت تصريحات كيم بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية طائرات تجسس أمريكا

أخبار تهمك

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ ساعتين

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مون: زعيم كوريا الشمالية جدير بالثقة وسيفي بوعده نزع السلاح النووي

وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية للقاء كيم جونج-أون

زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديد

ترامب يريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

ترامب أول رئيس أمريكي يدخل أراضي كوريا الشمالية

ترامب "استأذن" كيم قبل العبور التاريخي.. والرد "كلمة واحدة"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

10:19 ص

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status