Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:31 م
Advertisements
رئيس الحكومة
رئيس الحكومة
أية حمروشي
Advertisements
أعلن مجلس الوزراء، موافقته على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية وتم الإعلان عنه صباح اليوم الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. 

وكان ذلك من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ ساعتين

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 10 ساعة

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

10:19 ص

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status