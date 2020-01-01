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موعد مباريات الجولة المؤجلة من القسم الثالث في المجموعة 11

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أعلنت لجنة مسابقات المجموعة الحادية عشر، من دوري القسم الثالث، مواعيد مواجهات الجولة الثالثة المؤجلة، المؤجلة من الدور الأول، للموسم الحالي.

ومن المقرر أن يقام مبارتان يوم السبت المقبل، يلتقي خلالهما، فريق مركز شباب القباري مع الترام، وإيتاي البارود مع مركز شباب العبور.

ويقام 6 لقاءات يوم الأحد، يلتقي خلالهم، فريق نهضة العامرية مع سبورتنج، بملعب مركز شباب الناصرية.

ويلاقي فريق مركز شباب المعمورة، نظيرة فريق حوش عيسى، ويحل مركز شباب كفر بولين ضيفاً على مركز شباب كوم حماده.
كما يواجه فريق بدر نظيرة مياة البحيرة، وبترول الإسكندرية مع نادي رشيد، ويلعب نادي كوم حماده مع غزل كفر الدوار بملعب مركز شباب إيتاي البارود.
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