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كشف حساب القناة قبل مواجهة منتخب السويس في القسم الثاني

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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أيام قليلة ويسدل الستار علي مباريات الدور الاول، لمجموعة القاهرة والقناة، من دوري القسم الثاين.

نستعرض معكم وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، حصاد فريق القناة خلال الدور الاول

خاض نادي القناة 10 مباريات حتي الآن ويتبقي له لقاء منتخب السويس السبت المقبل بملعب السويس.

🔴 فاز القناة في 5 مواجهات :

🔵 الفوز علي جمهورية شبين بملعب القناة بهدف نظيف أحرزه شريف أشرف.

🔵 الفوز علي المريخ بهدف نظيف بملعب المريخ بهدف نظيف أحرزه احمد مصطفي لالا.

🔵 الفوز علي الزرقا بملعب القناة بثلاثية نظيفة احرزهم شريف اشرف و اسلام نبيل وعلي شوقي.

🔵 الفوز علي النصر علي ملعب النصر بهدفين مقابل هدف أحرز الأهداف حسام عبد الواحد وعلي شوقي.

🔵 الفوز علي كوكاكولا علي ملعب القناة بثلاثية مقابل هدف، أحرز الأهداف محمد يسري هدف وشريف أشرف هدفين.

🔴 خسر القناة في مواجهتان هم

🔴 خسر أمام بتروجيت بهدفين دون رد بملعب بيتروجيت

🔴 خسر أمام الترسانة بهدف نظيف بملعب الترسانة

⚫ تعادل القناة في ثلاث مواجهات هم

⚫ تعادل القناة مع النجوم بدون أهداف علي ملعب القناة.

⚫تعادل القناة مع الداخلية بدون أهداف علي ملعب القناة.

⚫تعادل القناة مع سيراميكا بهدف لكل فريق علي ملعب القناة.

🔵 أحرز القناة 8 أهداف داخل ملعبه.

🔵 أحرز القناة 3 اهداف خارج ملعبه.

🔵 فاز القناة في 2 مباراتان خارج ملعبه.

🔵 فاز القناة في 3 لقاءات علي ملعبه.

🔴🔴 هدافين القناة

🔴 شريف اشرف 5 أهداف
🔴 علي شوقي هدفين
🔴 اسلام نبيل هدف
🔴 احمد مصطفي لالا هدف
🔴 حسام عبد الواحد هدف
🔴 محمد يسري هدف

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