"النواب العراقي": اقتحام السفارة الأمريكية يسيء لصورة شعبنا

علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية والاعتداء على مقرها في العاصمة بغداد.

وقال الحلبوسي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر": محاولة اقتحام السفارة الأمريكية سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا، وهو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، وأدعو الحكومة إلى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية".

وفي بيان للرئاسة العراقية، قالت فيه: "يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه. فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.