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هكذا احتفل كل من نيك جوناس وكيتي بيري بليلة رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:28 م
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نيك جوناس وكيتي بيري
نيك جوناس وكيتي بيري
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة كيتي بيري صورة من احتفالها بليلة نهاية العام، برفقة خطيبها النجم الكبير أورلاندو بلوم، من داخل منزلهما بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها كيتي عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، وظهرت بها كيتي وهي ترتدي نظارات تحمل رقم العام الجديد 2020، وكذا أورلاندو.

ووجهت كيتي لمتابعيها عبارة تهنئة بالعام الجديد مرفقة مع الصورة، بقولها "عام سعيد للجميع من جانبا نحن والأطفال لكم"، في أشارة منها لجرائها الصغيرة التي ترعاها بمنزلها برفقة خطيبها النجم الكبير.

وبخلاف كيتي بيري، حرص عدد كبير من نجوم هوليوود على مشاركة متابعيهم، لحظات احتفالهم بليلة رأس السنة الجديدة، ومنهم النجم جاستن بيبر الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع أنستجرام، صورة له برفقة زوجته هالي بالدوين تمنى بها لمتابعيه عام سعيد، وكذلك المغني الشاب نيك جوناس الذي نشر صورة له برفقة زوجته الفنانة الشابة صوفي ترنر.
هكذا احتفل كل من نيك جوناس وكيتي بيري بليلة رأس السنة
هكذا احتفل كل من نيك جوناس وكيتي بيري بليلة رأس السنة
هكذا احتفل كل من نيك جوناس وكيتي بيري بليلة رأس السنة
هكذا احتفل كل من نيك جوناس وكيتي بيري بليلة رأس السنة
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