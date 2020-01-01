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غارات روسية على إدلب شمال غربي سوريا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:33 ص
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غارات روسية
غارات روسية
وكالات
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استهدفت طائرات حربية روسية محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

 

وقد أفاد المرصد السوري، بأن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.

 

ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.

 

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين.

 

وقال الأسد، إن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر".

 

وتواصل القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا عملياتها في إدلب، المعقل الكبير الأخير للمسلحين في سوريا.

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الكلمات المفتاحية

غارات روسية سوريا ادلب

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