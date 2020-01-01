مدحت صالح يشارك في فيلم "الحوت الأزرق" بأحدث أغانيه

انتهى مدحت صالح من تسجيل أغنيته الجديدة لفيلم "الحوت الأزرق"، وسيتم الإعلان عن موعد عرضها على "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة القادمة.





مشاركة مدحت صالح





ويُقدم الفنان مدحت صالح أغنية فيلم "الحوت الأزرق"، من تأليف إبراهيم عبد الفتاح، ألحان فارس فهمي وتوزيع الموسيقى باسم سعيد.





أغنية مدحت صالح





ويقوم ببطولة فيلم "الحوت الأزرق"، أحمد سلامة، أحمد صيام، عماد رشاد، نرمين ماهر، ندي بهجت، وراندا البحيري، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسى.





مدحت صالح وهيثم أحمد ذكي





وقدم مدحت صالح لمحة إنسانية، حيث أهدى الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، أغنية "عايش وحدك"، إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب".





آخر أعمال مدحت





ونشر الفنان مدحت صالح مؤخراً، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أغنسة "تعرفي تسكتي"، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفى جاد، وهي آخر أعماله الفنية.



