حصاد منتخب السويس خلال 10 مباريات في الدور الأول للقسم الثاني



شهدت منافسات الدور الأول من المجموعة الثانية، لدوري القسم الثاني، إقامة 11 مباراة لكل فريق.



وخاض فريق منتخب السويس 10 مباريات، حقق خلالهم، 4 إنتصارات، و4 تعادلات، وتلقى خسارتين.



ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد فريق منتخب السويس، قبل جولة وحيدة من ختام منافسات الدور الأول:



حقق منتخب السويس الفوز في 4 جولات، على حساب، الترسانة 2-0 في الجولة الأولى، وكوكاكولا 2-1 بالجولة الثانية، والنصر 1-0 بالجولة الثالثة، وبتروجت 2-1 بالجولة التاسعة،



وتعادل الفريق السويسي، في 4 لقاءات، أمام، المريخ 0-0 بالجولة الخامسة، والداخلية 0-0 بالجولة السابعة، وسيراميكا 0-0 بالجولة الثامنة، والزرقا 0-0 بالجولة العاشرة.

وخسر مرّتين، في الدور الأول، من النجوم 1-0 بالجولة الرابعة، ومن جمهورية شبين 2-0 بالجولة السادسة.



– هدّافي منتخب السويس: علي حسين "هدفين"، وأحمد فتحي، وخالد لطفي، وحسن الشاذلي، وعبوده عبد الغفار، وأسامه مرعي.



- سجل منتخب السويس 7 أهداف، منهم 5 أهداف، علي ملعبه، وهدفين خارج الديار، واستقبلت شباكه 5 أهداف.





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط

