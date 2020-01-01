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حصاد منتخب السويس خلال 10 مباريات في الدور الأول للقسم الثاني
الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:21 ص
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مصطفى الجندي
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شهدت منافسات الدور الأول من المجموعة الثانية، لدوري القسم الثاني، إقامة 11 مباراة لكل فريق.
وخاض فريق منتخب السويس 10 مباريات، حقق خلالهم، 4 إنتصارات، و4 تعادلات، وتلقى خسارتين.
ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد فريق منتخب السويس، قبل جولة وحيدة من ختام منافسات الدور الأول:
حقق منتخب السويس الفوز في 4 جولات، على حساب، الترسانة 2-0 في الجولة الأولى، وكوكاكولا 2-1 بالجولة الثانية، والنصر 1-0 بالجولة الثالثة، وبتروجت 2-1 بالجولة التاسعة،
وتعادل الفريق السويسي، في 4 لقاءات، أمام، المريخ 0-0 بالجولة الخامسة، والداخلية 0-0 بالجولة السابعة، وسيراميكا 0-0 بالجولة الثامنة، والزرقا 0-0 بالجولة العاشرة.
وخسر مرّتين، في الدور الأول، من النجوم 1-0 بالجولة الرابعة، ومن جمهورية شبين 2-0 بالجولة السادسة.
– هدّافي منتخب السويس: علي حسين "هدفين"، وأحمد فتحي، وخالد لطفي، وحسن الشاذلي، وعبوده عبد الغفار، وأسامه مرعي.
- سجل منتخب السويس 7 أهداف، منهم 5 أهداف، علي ملعبه، وهدفين خارج الديار، واستقبلت شباكه 5 أهداف.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 24 نقطة
2- القناة 18 نقطة
3- منتخب السويس16 نقطة
4- الداخلية 16 نقطة
5- جمهورية شبين 14 نقطة
6- النصر 14 نقطة
7- كوكاكولا 13 نقطة
8- بتروجت 12 نقطة
9- النجوم 11 نقطة
10- الترسانة 9 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا 4 نقاط
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