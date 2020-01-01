تدريب عملي على مواجهة بقع الزيت بميناء دمياط

نفذت هيئة ميناء دمياط، تدريبًا عمليًا على أعمال مكافحة التلوث البحرى بإفتراض تعرض المسطح المائى للتلوث، حيث بدأ التدريب بورود بلاغا إلى مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة بإكتشاف بقعة زيت بالمسطح المائى أمام رصيف الخدمات البحرية.





تم إبلاغ الإدارات المختصة وجهاز شئون البيئة والدفع بالوحدات، والمعدات البحرية المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات لمحاصرة التلوث، إلى أن تمكنت الوحدات من كشط البقعة الزيتية وإعادة تفريغها فى محطة إستقبال الملوثات البترولية.





وفى سياق متصل أجرت الهيئة بالتنسيق مع الشركه العامة للصوامع والتخزين تدريبًا عمليًا بإفتراض نشوب حريق بالخليه رقم 513 بالصومعه الرأسيه بالميناء، حيث بدأ التدريب بورود البلاغ لمركز عمليات الهيئة بحدوث شرز كهربائى بأحد سيور الصومعه، وتعامل فريق الطوارئ بالشركة بالتنسيق مع الإدارات المختصة والحمايه المدنية والتى تعاملت مع الحريق ونجحت فى السيطرة عليه بدون خسائر بشرية أو مادية.





قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم افتتاح مركز الخدمات التموينية بمنطقة شطا، وافتتاح مركز الخدمات التموينية بمدينة دمياط الجديدة، حيث يضم كل مركز عدد ٦ شباك مزود بأحدث أجهزة الحاسوب وكافة التجهيزات اللازمة ويقدم كافة الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية للمواطنين.



