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المقاصة VS الأهلي.. ميدو "فاشل" أمام المارد الأحمر (أرقام)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 ص
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ميدو
ميدو
علاء خليف
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يفتتح فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مبارياته في العام الجديد 2020، بمواجهة فريق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 24 نقطة، ولم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة بالبطولة المحلية حتي الآن، بينما يحتل فريق المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، ولا يعرف طعم الفوز بالدوري منذ انتصاره على المصري بهدف دون رد بالجولة الرابعة من البطولة.

ماذا قدم "فايلر" و"ميدو" مع الأهلي والمقاصة؟

المدرب السويسري رينيه فايلر خاض 14 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات (8 مباريات بالدوري الممتاز – 4 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بالسوبر المصري – 1 بكأس مصر)، فاز في13 مباراة وخسر مباراة وحيدة، ولم يعرف نتيجة التعادل في أي مباراة، سجل لاعبوه 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أما أحمد حسام ميدو خاض 12 مباراة مع المقاصة بالموسم الحالي (10 بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر) فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

"ميدو" لا يعرف طعم الانتصار أمام الأهلي؟

أحمد حسام "ميدو" تقابل مع الأهلي في 4 مباريات سابقة، فاز بها المارد الأحمر جميعًا، ولم يفز "العالمي" في أي مباراة، وسجل "أبناء التتش" 8 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

- 28 يناير 2014.. الأهلي 1 – 0 الزمالك (ميدو)
- 9 فبراير 2016 . الأهلي 2 – 0 الزمالك (ميدو)
- 23 فبراير 2017.. الأهلي 1 – 0 وادي دجلة (ميدو)
- 12 يوليو 2017.. الأهلي 4 – 1 وادي دجلة (ميدو)

وستكون   مباراة الليلة الأولي لـ"ميدو" ضد الأهلي بقيادة "أجنبية"، حيث كان يقود المارد الأحمر في المواجهات الأربعة السابقة ضد "العالمي" مدربين مصريين (حسام البدري "مباراتين" – فتحي مبروك "1 مباراة" – عبد العزيز عبد الشافي "1 مباراة").

يا تري هل يكون السويسري رينيه فايلر بوابة "ميدو" لكسر عقدة الأهلي؟ أم يستمر المارد الأحمر في تفوقه الكاسح ضد "العالمي" ويُقربه من الرحيل عن تدريب الفريق الفيومي؟

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الكلمات المفتاحية

الاهلي والمقاصة الاهلي

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