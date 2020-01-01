الاتحاد ضد الفتح.. جريحان في مهمة عبور دور 16 من كأس الملك





يلاقي اتحاد جدة نظيره الفتح ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





موعد مباراة اتحاد جدة والفتح





ويقام اللقاء بين اتحاد جدة والفتح على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الأربعاء، عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.





ويتجدد اللقاء بين الفريقين بعد أن التقيا منذ ثلاثة ايام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.





اتحاد جدة يعاني خلال الفترة الماضية من النتائج السلبية، إذ أنه في آخر 3 لقاءات تعادل في لقاء وخسر إثنين.





وبشكل عام خسر اتحاد جدة 8 لقاءات في الدوري، وتعادل في لقاء وفاز في 4، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.





الفتح يعاني أيضاً هذا الموسم، وفي آخر 3 لقاءات، خسر لقاء وتعادل مثله وفاز في الآخر.





وفي منافسات الدوري بشكل عام، فاز الفتح في لقائين، وخسر 8 لقاءات أيضاً، وتعادل في ثلاث، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.





تين كات يأمل في تصحيح مساره المنحرف





يأمل الهولندي تين كات مدرب اتحاد جدة، في تصحيح مساره الذي انحرف مؤخراً، بعد أن بدأ مسيرته مع الفريق بثلاث انتصارات، ثم هزيمتين وتعادل.





تين كات استلم مهمة تدريب الفريق في شهر نوفمبر الماضي، خلفاً للمدير الفني المؤقت محمد العبدلي.





بينما يعاني مدرب الفتح ينيك فيريرا، من تذبذب في النتائج، إذ أنه يتناوب الهزائم والفوز والتعادل، في 8 لقاءات، بين 3 فوز ومثلهم خسارة، وتعادل في لقائين.





جدير بالذكر أن الفريقان قد التقيا في 29 لقاء سابق في جميع البطولات، حقق اتحاد جدة الفوز في 10 مواجهات، بينما فاز الفتح في7 لقاءات، وحسم 8 لقاءات بالتعادل.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح





سوف تنقل المباراة بين الاتحاد والفتح على قناة السعودية الرياضية الأولى، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.