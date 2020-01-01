هونج كونج تبدأ عامها الجديد بالاحتجاجات



وقد قالت زعيمة هونج كونج، الثلاثاء، إن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البلاد جلبت "الحزن والقلق وخيبة الأمل وحتى الغضب"، متعهدة بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في العام المقبل".



في خطاب احتفال العام الجديد، قالت كاري لام إن عام 2019 جلب "تحديات لم يسبق لها مثيل"، وأنها "ستستمع بتواضع" للمساعدة في وضع حد للاحتجاجات، التي ظهرت معارك ضارية بين المتظاهرين والشرطة.



ومع ذلك، عززت لام أيضًا أهمية إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي حكمت بكين بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة منذ عام 1997، والذي لا يمثل أي تحد للسلطة النهائية للحزب الشيوعي الحاكم.



وقالت لام: "كلنا نريد انهاء هذا المأزق. لقد تسبب الموقف في الحزن والقلق وخيبة الأمل وحتى الغضب".



بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن قانون مقترح كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين لمطالب بالاقتراع العام والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة. يشكو العديد من المتظاهرين من أن حكومة بكين ولام تقوضان الحكم الذاتي والحريات المدنية على النمط الغربي التي تتمتع بها المدينة، على عكس الحكم الاستبدادي الصارم للحزب الشيوعي في الصين القارية.



تم سحب مشروع قانون تسليم المجرمين، وتقلص حجم الاحتجاجات منذ أن فاز مرشحو المعارضة بأغلبية المناصب في انتخابات ديسمبر لممثلي المقاطعات، وهو أدنى مستوى حكومي في هونغ كونغ.



استخدمت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة عشية رأس السنة الميلادية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتمتد بذلك الحركة التي استمرت عدة أشهر إلى العام الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".تركزت إجراءات الشرطة على المزيد من المناطق الصناعية والطبقة العاملة في جانب مدينة كولون بالمدينة حيث كان المتظاهرون يشاهدون عرضًا احتفاليا للعام الجديد. بعد ذلك، سار المتظاهرون في منطقة تسوق مكتظة بالسكان في مقدمة لمسيرة مؤيدة للديمقراطية من المتوقع أن يحضرها عشرات أو مئات الآلاف بعد ظهر الأربعاء.بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن تشريع مقترح كان يمكن أن يسمح بتسليم السكان إلى الصين حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب المحتمل والمحاكمات الجائرة. تم سحب التشريع، ولكن بعد ان توسعت الاحتجاجات لتشمل دعوات أوسع لإصلاحات في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.خففت هونغ كونغ احتفالاتها بالعام الجديد وسط الاحتجاجات التي وجهت ضربات شديدة لقطاعات التجزئة والسياحة والحياة الليلية في المدينة.تجمع المحتجون أيضًا في محطة مترو أنفاق الأمير إدوارد، حيث اندفعت الشرطة قبل أربعة أشهر، وضربت المتظاهرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للفرار بالغاز المسيل للدموع. هذا الحادث هو من بين كثيرين استشهد بهم المتظاهرون كامثلة لسوء معاملة الشرطة.