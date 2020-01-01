التشكيلة المتوقعة لمباراة مان سيتي ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق إيفرتون يوم الأربعاء 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول متصدر البريميرليج والذي فاز في الجولة الماضية على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.





التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون :-





واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام ايفرتون، حيث يدخل السيتي بالقوة الضاربة خلال تلك المباراة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - ستونز - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - برناردو.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق ايفرتون :-

بيكفورد - ياري مينا - هولجيت - سيدبيه - لوكاس دينيه - ريتشارلسون - سيجوردسون - ديفيز - كولفريت لوين - مويس كين - بيرنارد.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون :-





وسوف تقام المباراة بين فريق إيفرتون وفريق مان سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقله لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الماضية، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





ويسعى بيب جوارديولا لتحقيق المزيد من الانتصارات من أجل الضغط على ليستر سيتي وليفربول في الفترة المقبلة من الدور الثاني في البريميرليج، وينتظر السيتي تعثر ليفربول في المباريات المقبلة.