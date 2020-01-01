بومبيو يأمل أن يختار زعيم كوريا الشمالية "السلام والإزدهار"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إنه يأمل في أن تختار كوريا الشمالية السلام على الحرب، ردا على قول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه سيطور "سلاحا استراتيجيا جديدا" في المستقبل القريب، وفقا لما اوردته رويترز.



وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "رؤية هذا التقرير علنًا، يبقى الأمر أننا نأمل أن يتخذ الرئيس كيم مسارًا مختلفًا". واضاف "نأمل أن يتخذ الرئيس كيم القرار الصحيح - سيختار السلام والازدهار على الصراع والحرب."



في مقابلة منفصلة مع شبكة سي بي إس نيوز، سئل بومبو عما إذا كان يشعر بالقلق من تصريحات كيم – حيث قال إنه لم يعد هناك ما يدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام بعد الآن بوقف اختياري معلن بشأن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واختبار القنبلة النووية.



وقال بومبو: "إذا تخلى الرئيس كيم عن الالتزامات التي وعد بها الرئيس ترامب، سيكون هذا أمر مخيب للآمال للغاية".



لقد تعهد بتلك الالتزامات للرئيس ترامب في مقابل موافقة الرئيس ترامب على عدم إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق. لقد وفينا بالتزاماتنا. ما زلنا نتمسك بالأمل في أن يفي بالتزاماته ".



واشتكى كيم من أن الولايات المتحدة واصلت مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وتبنت أسلحة متطورة.



وترأس كيم جونغ أون اجتماعًا لمدة أربعة أيام لكبار مسؤولي حزب العمال هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، والتي لم تستجب لدعواته المتكررة بتقديم تنازلات لإعادة فتح المفاوضات. ورفضت واشنطن الموعد النهائي باعتباره مصطنعا.



وقال كيم إنه لم يعد هناك ما يدعو كوريا الشمالية للالتزام بعد الآن بوقف اختياري معلن لتجربة القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، وفقًا لبيان حول نتائج اجتماع السياسة الذي أجرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية.



واتهم كيم الولايات المتحدة بتقديم "مطالب تشبه طلبات العصابات" والحفاظ على "سياسة عدائية"، مثل عقد مناورات عسكرية مشتركة مستمرة مع كوريا الجنوبية، واعتماد الأسلحة المتطورة وفرض العقوبات.



وتعهد بمواصلة تعزيز الردع النووي لبلاده، لكنه قال إن "نطاق وعمق" هذا الردع سيتم "تنسيقه بشكل صحيح اعتمادًا على" موقف الولايات المتحدة.



وقال كيم: "سيشهد العالم سلاحا استراتيجيا جديدا تمتلكه كوريا الديمقراطية في المستقبل القريب"، مستخدما الأحرف الأولى لاسم كوريا الرسمي - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.



وتابع قائلا "سنضع في حالة تأهب دائمًا رادع نووي قوي قادر على احتواء التهديدات النووية من الولايات المتحدة وضمان أمننا على المدى الطويل."



قال مايك بومبو، وزير الخارجية الأمريكي، إنه "سيكون من المحبط للغاية" أن ينقض كيم التزاماته بنزع السلاح النووي ونأمل أن يختار كيم "السلام والازدهار على الصراع والحرب".



في آخر تعليقاته يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، قال الرئيس دونالد ترامب إن لديه علاقة جيدة مع كيم ويعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي سوف يفي بكلمته.



وقال ترامب للصحفيين في نادي مار لاجو بفلوريدا: "لقد وقع عقدًا، ووقع اتفاقًا يتحدث عن نزع السلاح النووي".



وقالت وزارة الوحدة في سول المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين إن التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة قد توقفت وإنه من غير المفيد إجراء مفاوضات إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراء لإدخال ما وصفته بسلاح استراتيجي جديد.



لم ترد أي تقارير رسمية حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء في كوريا الجنوبية عن أن كيم قد ألقى خطابًا سنويًا بمناسبة العام الجديد.



وكان كيم قد قال في وقت سابق إنه ربما يتعين عليه البحث عن "طريق جديد" إذا فشلت واشنطن في تلبية توقعاته. وقال القادة العسكريون الأمريكيون إن تصرفات بيونج يانج قد تشمل اختبار إطلاق صاروخ من طراز ICBM إلى جانب اختبارات الرؤوس النووية. أطلقت كوريا الشمالية اختبار ICBM الماضي في عام 2017.



أحرزت المحادثات النووية تقدمًا ضئيلًا على الرغم من ثلاثة اجتماعات بين كيم وترامب منذ عام 2018. وانهارت المحادثات على مستوى العمل في ستوكهولم في أكتوبر، حيث اتهم كبير المفاوضين الكوريين الشماليين المسؤولين الأمريكيين بالتمسك بموقفهم القديم.



وقال كيم إنه "لن يكون هناك نزع للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" إذا التزمت واشنطن بما يسميه سياستها العدائية.



وأضاف "سنطور بشكل مطرد أسلحة استراتيجية ضرورية من أجل أمن الدولة حتى تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية تجاه كوريا الديمقراطية ويتم بناء آلية دائمة ودائمة لحفظ السلام".



