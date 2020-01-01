تصريح جديد من ترامب عن زعيم كوريا الشمالية

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: "أعتقد أنه رجل صاحب كلمة".

وجاء تصريح ترامب، على خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف: "لقد وقع عقدا، ووقع اتفاقا حول نزع السلاح النووي ... لقد تم ذلك في سنغافورة، وأعتقد أنه صاحب كلمة، لهذا سنكتشف ذلك".

ويتوقع ترامب، أيضا الحصول من كيم جونغ أون على مزهرية شرقية كهدية، لكنه لم يشرح السبب.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم دحر سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستستعرض البلاد قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.