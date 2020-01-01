بوجبا يصدم ريال مدريد

وجه مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، صدمة قوية لنادي ريال مدريد، بشأن مصير لاعب اليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما ربطت تقارير صحفية بينه والانتقال لصفوف النادي الملكي.





وأكد مينو رايولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن الفرنسي بول بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحًا أن اللاعب مستمر مع فريقه الإنجليزي حتي نهاية الموسم الجاري.





وأضاف: " بول بوجبا يحترم تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد ولا يفكر في الرحيل قبل نهاية الموسم الجاري".





وأكد "رايولا" أن المدرب النرويجي "سولشاير" المدير الفني لليونايتد هو الوحيد صاحب قرار بقاء أو رحيل "بوجبا" عن النادي الإنجليزي.





وينتهي عقد الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وذلك يضع ضغوطا كبيرة على النادي الإنجليزي خوفا من رحيل اللاعب مجانا عن صفوف الفريق، ويكثف مسئولي النادي المحاولات من أجل تجديد عقد اللاعب الفرنسي، لكن الأخير يريد الرحيل.





الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد دخل في مفاوضات مكثفة مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات بول بوجبا الصيف الماضي، ولكن إدارة اليونايتد تمسكت بخدمات اللاعب، ولم توافق على رحيله، ولكن يصر الفرنسي زين الدين زيدان على ضم مواطنه في الموسم المقبل.



