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تأخيرات أول أيام عام 2020 على خطوط السكة الحديد
الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:22 ص
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كرستينا عياد
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أوضحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد 2020، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
لتشمل التأخيرات التالي:
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط - أسوان مدة 40 دقيقة.
ثالثًا: خط بنها - بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.
رابعًا: خط طنطا - المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.
وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
لتشمل التأخيرات التالي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط - أسوان مدة 40 دقيقة.
ثالثًا: خط بنها - بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.
رابعًا: خط طنطا - المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.
وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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